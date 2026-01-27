ପାଲଲହଡ଼ା: ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାଲୁକି ଗାଆଁ ଛକ ନିକଟରେ କାର ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଦୁଇ ମୃତକ ହେଲେ ଅମିତ କୁମାର ନାଏକ ଓ ବିଶ୍ଵନାଥ ନାଏକ। ଏକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ଆଡୁ ଏକ କାର ଦୁଇ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅମିତ କୁମାର ନାଏକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ଵନାଥ ନାଏକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଗାଁରେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ
ଖମାର ଥାନା ପୁଲିସ ଉଭୟ କାର ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଏବଂ ତାମ୍ବୁର ଗାଁରେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
