ଚମ୍ପୁଆ: କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ମଥୁରାପୁର ନିକଟରେ ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲେରୋ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ  ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ବସାସାହି ଗାଁରୁ ବୋଲେରୋ ଠାବ

ମୃତକ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଦୁହେଁ ହେଲେ ଜଡିପଦା ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନ୍ତ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହେଇଥିବା OD09C 3248 ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପୁଲିସ ବସାସାହି ଗାଁରୁ ଠାବ କରିଛି।

 ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଡିପଦା ଗାଁ ରୁ ଚାରିଜଣ ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେରୋ। 

