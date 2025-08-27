ଭୋଗରାଇ: ଚଳିତବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ପୁଣି ୨ଟି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଡଙ୍ଗପନ୍ତାଇ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପାତ୍ର(୪୭) ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଝୀ (୮୦)।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି ଛକକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ୱ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ପାଖ ବିଲ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇଁ ଦେବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
