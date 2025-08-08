ଛତ୍ରପୁର: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲାଗିଲା ନିଆଁ| ଗାଡ଼ିରେ ଥିଵା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରି ସ୍କୁଟି ନିଆଁ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି| ଛତ୍ରପୁରର ଦୁଇ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା |
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲାଗିଲା ନିଆଁ| ଗାଡ଼ିରେ ଥିଵା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରି ସ୍କୁଟି ନିଆଁ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି| ଛତ୍ରପୁରର ଦୁଇ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା | ଗାଡ଼ିର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ପାଇଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି | ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସମପେଣ୍ଠାକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି |
