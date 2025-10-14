ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ବେଆଇନ କପସିରଫ କାରବାରକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ୫୧୦୦ ବୋତଲ କୋରେକ୍ସ ଜବତ ସହ ୨୦ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ନଗଦ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ, କାର ସହ ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି। ବରେଇପାଲି ଥାନା ଅଂଚଳର ଗୋପାଳପାଲିରୁ କୋରେକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
