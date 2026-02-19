ବାରିପଦା: ବୋର୍ଡ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ (HSC) ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଛି।
୩୦,୮୩୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ
HSC (ମାଟ୍ରିକ୍) ପରୀକ୍ଷାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ (ଆଲୋଟେଡ୍) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୧,୬୦୭ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୦,୮୩୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୭୧ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତି ହାର ପ୍ରାୟ ୯୭.୫୫% ରହିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେଉଛି।
ମଧ୍ୟମା (ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା) ପରୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୩୮୯ ଜଣ ଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୭୨ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୭ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତି ହାର ପ୍ରାୟ ୯୫.୬% ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ 2 Young Men Death Accident ସରଫଗଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଖସିଲା ସ୍କୁଟି, ୨ ମୃତ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ (SOSC) ପରୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୪୬ ଜଣ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୯୧ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୫୫ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତି ହାର ପ୍ରାୟ ୬୫.୨% ରହିଛି।
BSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ 2 Matric Students Sub Collector ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମହାନତା, ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ।