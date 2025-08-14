ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ୨୦୨୫ ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆସ୍ଥେଟିକ ସର୍ଜନ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏପିଆରଏଏସଓ), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ (ଆଇଏଏପିଏସ୍) ଏବଂ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି, ଶରୀର କଣ୍ଟୁରିଂ, ସ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରିଜେନେରିଟିଭ୍ ମେଡିସିନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ଜନମାନେ ଉନ୍ନତ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଦକ୍ଷତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି, ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଲେଜର, ଥ୍ରେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ରିଜେନେରିଟିଭ୍ ଥେରାପୀ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ, ଡିନ୍ ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଘବ ମହାପାତ୍ର, ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡା, ଏପିଆରଏଏସଓ ସଭାପତି ଡ. ରୁଚି ଗୁପ୍ତା, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର୍ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସମ୍ମୀଳନୀର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡ. ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି, ସଂଗଠନ ସଂପାଦକ ଡ. ଉନ୍ମେଷ କୁମାର ଜେନା, ଆଇଏଏପିଏସ୍ ସଭାପତି ଡ. ମେଧା ଭାଭେ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଭେଙ୍କଟ ରମଣ, ସଚିବ ଡ. ରଜତ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି, ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡ. ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ତାଲିମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସାର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
