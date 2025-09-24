ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ(ଏମ୍ସ), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ୧୦ମ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡ. ବିଶ୍ବାସ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପତ୍ରିକା ‘ଆୟୁଷ୍ବାଣୀ’କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପତ୍ରିକା ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଓପିଡି ଏବଂ ଆଇପିଡି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ପଞ୍ଚକର୍ମ, ଶିରୋଧାର, ଜାନୁବସ୍ତି, କଟି ବସ୍ତି, ଶିରୋବସ୍ତି, ନେତ୍ର କ୍ରିୟାକଳ୍ପ, ଯୋଗିକ କ୍ରିୟା ସମେତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ବିଭାଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଏବଂ ୟୁନାନି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାର୍ମାସି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଡ. ବିଶ୍ୱାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଟିଳ ଅଲ୍ସର, ଭାରିକୋଜ୍ ଭେନ୍ ଏବଂ ଏକଜିମା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲିଚ୍ ଥେରାପି ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଫିଷ୍ଟୁଲା ଏବଂ ପାଇଲୋନିଡାଲ୍ ସାଇନସ୍ ସମେତ ଆନୋରେକ୍ଟଲ୍ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ଷରସୂତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ଡାଏବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଭଳି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ପଞ୍ଚକର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି।
ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିଦାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ମଧୁମେହ, ଡିସଲିପିଡେମିଆ, ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ରିଉମାଟେଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ପିସିଓଏସ୍, ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା (ନାଡ଼ି ତରଙ୍ଗିଣୀ) ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସାମୁଦାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଶାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡା, ଡିଡିଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଭିଜିତ ସରକାର, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଡ. ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ଆୟୁର୍ବେଦ), ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
AIIMS Bhubaneswar