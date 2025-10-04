ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ନୂଆ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ସେନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ତାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜି ଦୈନିକ ‘ସମ୍ବାଦ’ର ୪୧ତମ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ୍’ର ୧୬ଶ ସ୍ବନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ତଥା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ୍’ର ସଂପାଦିକା ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଏଣେ ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସଂପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ହେତୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି।