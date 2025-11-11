ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା( ସରୋଜ ମିଶ୍ର): ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଳକ୍ ଭାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାନପୁର ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ମାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ବାଉଁଶରୁ କୁଲା, ଟୁପା, ବିଞ୍ଚଣା, ଟୋକେଇ ଆଦି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଏହି ବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସହାରା। ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀର ଦରକାର ପଢୁଥିଲା, ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ବି ବଦଳିଛି। ବାଉଁଶ ଉପକରଣ ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ବିବାହ ବ୍ରତ ସମୟରେ କିଛି ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନେକେ ଏବେ ଦାଦନମୁହାଁ
ଏହାଫଳରେ ଏହି ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଅନେକେ ଏବେ ଦାଦନମୁହାଁ ହେଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବାଉଁଶ ଗୋଟାକୁ ୫୦ରୁ ୬୦ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉଚିତ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
