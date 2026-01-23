କାଲିମେଳା: ଗାଁମୁହାଁ ଭାଲୁ, ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଲୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମରେ | ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମର ବିରେନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ବାରିପଟେ ଥିବା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ |
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ଖବର ପାଇ କାଲିମେଳା ରେଞ୍ଜର ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଭାଲୁଟି ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି|
