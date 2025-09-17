ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀ। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଦେଇ ଗତି କରାଇଛି - ଗରିବଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଗତି ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଦେଶ ସେବାର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଢେ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ‘ଜନ୍ମଦିନ’ର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।

ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଶୋଷିତ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଏକ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ।