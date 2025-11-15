ରାଉରକେଲା: ଆଜି ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ସେକ୍ଟର ୧୩ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗଦେବେ l

ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ତନ୍ତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ଛକସ୍ଥ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି l ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି l ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଓ ଗୀତରେ କମ୍ପିଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ l ସେପଟେ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ତନ୍ତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା l ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଧିବାସୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l

‘ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ’ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୨ଟା ୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାହାରି ରାଉରକେଲାରେ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେ’ଫେୟାର୍‌ ହକି ଭିଲେଜ୍‌କୁ ଯିବେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨ଟାରେ ସେକ୍ଟର-୧୩ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ’ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ଣ ୪.୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ନବନିର୍ମିତ ସର୍କିଟ୍‌ ହାଉସ୍‌କୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ ୫ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ବିର୍ସା ଛକଠାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଥଲେଟିକ୍‌ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ୍‌ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।

ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୨୦୨୪ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍‌ର କେନ୍ଦୁଡିହି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତବେଳେ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇନଥିଲେ, ତେବେ ଦ୍ବିତୀୟ ଗସ୍ତବେଳେ ୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସହରବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଯଥା- ପୂର୍ଣ୍ଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନବନ୍ଦର, ତାଳଚେର-ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ, ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରୂପାନ୍ତର, ବାହ୍ୟ ରିଂ ରୋଡ୍‌କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷ କରି ବିମାନବନ୍ଦର ସଂପ୍ରସାରଣ, ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିମାନସେବାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।