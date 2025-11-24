ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହିନ୍ଦୀ ଛବିରେ ବଲିଉଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଥରଟିଏ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ‘ଟାଡା’। ୨୦୦୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଛବିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋନିକା ବେଦୀ, ଶରଦ କପୁର, ରାମି ରେଡି, ମୋହନ ଯୋଶୀ, ଶକ୍ତି କପୁର, ସଦାଶିବ ଅମ୍ରପୁରକର୍, ଅର୍ଜୁନ,ଦୀପକ ସିର୍କେ, ଅବତାର ଗିଲ୍, ଇସରତ ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଦିଲୀପ ସେନ୍-ସମୀର ସେନ୍ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତକାର। ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା, ଶବାନା ଆଜମୀ, ରାଜ ବବର, ସ୍ମିତା ପାଟିଲ, ବିନୋଦ ମେହେରା ଓ ଗ୍ରେସି ସିଂହଙ୍କ ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୧୯୬୪ ମସିହାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ‘ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ’ ଓ ‘ସୁନା ସଂସାର’ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଛବିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଛବି ‘ଭିଗି ପଲ୍କେଁ’ ୧୯୮୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।ଶଶିର ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୟ କା ଧାରା, ଟାଡା, ବିଲ୍ଲୁ ବାଦଶାହା ଓ ଅସୀମା ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଛବି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଏହାପରେ ସେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀତା, ଏଇ ଆମ ସଂସାର, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ସୁନାଭାଉଜ ଓ ସାବତ ମା’ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଛବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ସରକାର ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘରେ କିଛି ଦିନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା
ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ- ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରଣ ଜୋହର ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ବାହାରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାତି କରଣ ଦେଓଲଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
