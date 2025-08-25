କୋରାପୁଟ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଓ ସମାବେଶମୂଳକ ଏବଂ ବହୁବିଷୟକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ସିୟୁଓ) ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ପରିସରରେ ଆଜି ଭାରତର ଚାରିଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅନୁବନ୍ଧପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଅନୁବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ର ଇଂଲିଶ ଏଣ୍ଡ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଏଜେସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି; ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅମରକଣ୍ଟକର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସମ୍ମକ୍କା ସାରକ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ।
ଏହି ବୁଝାମଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାରେ ସହଯୋଗ, ସଂସାଧନ ବିନିମୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନିମୟ, ଏବଂ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ।
ପ୍ରଫେସର ନରସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି, ସିୟୁଓ; ପ୍ରଫେସର ଏନ୍. ନାଗରାଜୁ, କୁଳପତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ; ପ୍ରଫେସର ୟୁ. ଏଲ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ, କୁଳପତି, ବିଜୟନଗରମ; ପ୍ରଫେସର ଟି. ଶ୍ରୀନିବାସନ୍, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ି, ପ୍ରଫେସର, ଅମରକଣ୍ଟକ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏମଓୟୁ ସମିତିର ସଂଯୋଜକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ଃ ସୌରଭ ଗୁପ୍ତା ସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
• ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁବିଷୟ ଓ ଅନ୍ତଃବିଷୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା
• ସଂଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା
• କ୍ରେଡିଟ୍ ବିନିମୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
• ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ, ନବୀନତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
• ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଦ୍ୟମିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
• ଗ୍ରସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା
ଏମ୍ଓୟୁକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଏନ୍. ନାଗରାଜୁ କହିଥିଲେ । ସେ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ "ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ" ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଟି. ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁକୁ "ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଅବସର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜନଜାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଫେସର ୟୁ. ଏଲ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ ଯେ SSCTU ଏକ ଜନଜାତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ନଅ ମାସର ଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଫେସର ଏସ୍. ଆର୍. ପାଢ଼ି ଅମରକଣ୍ଟକ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଏହି MoU ର ଗବେଷଣା ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ।
