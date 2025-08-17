ମାଲକାନଗିରି: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ୧୨ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏହି ବିମାନରେ ଯାଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କଟକର ଏସସିବି ଓ ରାଜଧାନୀର କ୍ଯାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ୧୨ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସେଠାରେ ୪ ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇବେ।

ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ୧୨ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏହି ବିମାନରେ ଯାଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କଟକର ଏସସିବି ଓ ରାଜଧାନୀର କ୍ଯାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ୧୨ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସେଠାରେ ୪ ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇବେ। ୧୨ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅତ୍ଯାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବେ। ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଯାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।

