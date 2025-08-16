ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ଆଭାସ ଆସିଥାଏ ଲେଖକ, ଗୀତିକାର ଓ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାନ୍ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚେତନା ଜଗାଇଥିଲା। ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ଭାରତୀୟମ୍ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଂଗୀତ ଉତ୍ସବ ଭାରତୀୟମ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ଅନନ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ। କାହିଁ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମାନବ ସମାଜ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଛି। ମାତ୍ର କେଇ ପଦ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଲମ୍ୱା କାହାଣୀ କହିଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତର। ସଙ୍ଗୀତର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷାରଦ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧିନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମୀ କବିମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ ରଚନା, ପରାଧିନ ଭାରତରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରଂ’ ଗୀତ ଗାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରମାନ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ପରାଧିନ ଭାରତରେ ଲେଖକ ଓ କବିଙ୍କ କଲମର ସଙ୍ଗୀତ ସାରାଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂତନ ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୀମିତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କଳାକାରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗୀତକାରମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା କିମ୍ୱା କୌଣସି ଜାତି କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ପରି ସୃଜନରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବିଧ ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜିର କେବଳ ମାତ୍ର ରାଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟତା। ଭାରତୀୟମ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ପରମ୍ପରା, ନିଜ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଗର୍ବ କର। ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଧାରଣ କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଫଟୋ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୈଳାସ ସାହୁ, ନାଜିଆ ଆଲମ୍, ସୁବାଷ ରାମ, ପଙ୍କଜ ଜାଲ୍, ସୁଶ୍ରୀ ନେହା ନିହାରିକା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଓ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଭଳି ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।
CM Mohan Charan Majhi