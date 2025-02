ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଇସିସି (ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପରିଷଦ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି-୨୦୨୫ରେ ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌କୁ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଅଭିନନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରହୁ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ।

HUGE Congratulations to Team India on their thrilling win against Pakistan in the ICC Champions Trophy 2025. May the team continue its winning streak and bring glory for the nation. You make us proud! @BCCI #INDvPAK #TeamIndia #ChampionsTrophy