ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠାରୁ ୫ ଦିନ ଯାଏ ରାତିର ତାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଗରମ ରାତିର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଦୁଇଟି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରିର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପରେ ଏହି ଲାଭ ହରାଇବ।
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ସକ୍ରିୟ ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଦାୟୀ କରିଛି।
ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାତିର ଥଣ୍ଡାକୁ ଗଭୀର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ବିକିରଣୀୟ ଶୀତଳତାକୁ ଦମନ କରିଥିଲା।ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ‘ଦିତ୍ୱାହ’ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଚେନ୍ନାଇ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।
ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ଦିତ୍ୱାହ’ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ‘ଦିତ୍ୱାହ’ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଓ ଭୂସ୍କଳଖ ଘଟି ୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦିତ୍ୱାହ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ପୁଡୁଚେରୀଠାରୁ ୪୪୦ କିମି ଦୂର ଓ ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣରେ ୫୪୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ୪ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଟ୍ରେନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଚେନ୍ନାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ୨୯ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।