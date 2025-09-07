ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ‘ସମ୍ବାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୫୭୦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ୧୯ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୧୦ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ୬ରୁ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୩ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ଭାଷାଜ୍ଞାନ-ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟ ଅବଧି ଏକ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ପାଇଁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Bhubaneswar | Sambad Aama Odisha
- Sep 07, 2025 12:24 IST
ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ‘ସମ୍ବାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା- ୨୦୨୫ ଅନୁଷ୍ଠିତ
- Sep 07, 2025 12:22 IST
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
- Sep 07, 2025 12:22 IST
କାଶୀନଗର ବାରଣାସୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ସମ୍ବାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା- ୨୦୨୫ ଅନୁଷ୍ଠିତ
- Sep 07, 2025 12:21 IST
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
- Sep 07, 2025 12:19 IST
ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟ
- Sep 07, 2025 12:18 IST
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
- Sep 07, 2025 12:18 IST
ରାଉରକେଲା ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
- Sep 07, 2025 12:17 IST
ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ଓ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
- Sep 07, 2025 12:16 IST
ଗଡ଼ପୋଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ
- Sep 07, 2025 12:16 IST
ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦ୍ମପୁର କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କୁନିକୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ
- Sep 07, 2025 12:15 IST
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ
- Sep 07, 2025 12:14 IST
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରରୁଆଁ ବ୍ଳକରେ ଥୁବା ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ‘ସମ୍ବାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ
- Sep 07, 2025 12:14 IST
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିସ୍ଥିତ ରତ୍ନାକର ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ
- Sep 07, 2025 12:13 IST
‘ସମ୍ବାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା’ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୨୦୨୫
ରଗଡ଼ି କିଆପଡ଼ାର ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପରୀକ୍ଷା
- Sep 07, 2025 12:12 IST
ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
- Sep 07, 2025 12:00 IST
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ କୁନିକୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ