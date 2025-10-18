ବ୍ରହ୍ମଗିରି: ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ। ପୁରୀଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଢପଦା ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମଲତା ମୁଦୁଲି ଘର ଭିତରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ

ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଢପଦା ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମଲତା ମୁଦୁଲି ଘର ଭିତରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।

ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 

