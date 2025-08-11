ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀର ସୁନ୍ଦରପଦା କେନାଲ ନିକଟରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି।ଏହି ମୃତକ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସରବନ୍ତରାର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏୟାର ଫିଲ୍ଡ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
