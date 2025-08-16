ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଇକୋ ରିସର୍ଟର ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେଜସ ଆହୁଜା ଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ୨୩ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁସାରେ ସେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ।