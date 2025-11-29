କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି: କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ବୁରୋମାଳ ଗାଁର ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା କୂଅରୁ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଟି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଉଡ଼ିଟି ଏକ ବଡ଼ ପଥରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପାରିପାର୍ଶିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଟି ସକାଳ‌େ ଗାଁରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିବା ଘର ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗାଁରେ ନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁର ଜଣକ ଚାଷ ଜମିରେ ଥିବା କୂଅରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ

ଦମକଳ ବାହିନୀର ସହଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହେଲେ ଶବର ହାତରେ ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ସେହି ଦଉଡ଼ି ପଥରରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଯୋଗୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।