ରାଉରକେଲା: ‘ସମ୍ବାଦ’ର ୪୨ତମ ସ୍ବନକ୍ଷତ୍ର ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ରବିବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଜୋନ୍‌ସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କ ଓ ସାରେଗାମା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ କଟକ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ବର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଜୟପୁର ଆଦି ୯ଟି ସହରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଆୟାଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ବିତର୍କ 

ପ୍ରଥମ : ପ୍ରସ୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀନୀ 
ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଉରକେଲା 

ଦ୍ଵିତୀୟ : ମହାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି 
ଉତ୍କଳମଣି ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ରାଉରକେଲା 

ତୃତୀୟ : ସାଇନା ମେଲି 
ସରକାରୀ ଭୋକେସନାଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, କାଳିଆବିହାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସାରେଗାମା

ପ୍ରଥମ : ବିଦିଶା ଜେନା 
ମ୍ୟୁନସିପାଲ କଲେଜ, ରାଉରକେଲା 

ଦ୍ଵିତୀୟ : ବିଭାଷ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ 
ଜିଏଚକେବି କଲେଜ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର 

ତୃତୀୟ : ବିନାୟକ କର 
ମ୍ୟୁନିସପାଲ କଲେଜ, ରାଉରକେଲା

