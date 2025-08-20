ଧର୍ମଶାଳା: ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଲା ଧର୍ମଶାଳା। ଏଠାକାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ତ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ ଯାଜପୁରଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।