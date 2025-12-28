ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଆଜି ସକାଳେ ତଳସରା ଥାନା କୁରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କୁରେଇ ଗାଁ ଟୁଙ୍ଗୁରିପଡ଼ାରେ କୂଅରେ ପଡ଼ି ଗାଁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ଏଠାରେ ରହି ଘରୋଇ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେ। ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ନନ୍ଦ (୪୫)। ତେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ରହୁଥିଲେ।

Advertisment

ତଳସରା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ଆରମ୍ଭ

ଆଜି ସକାଳେ  ସେ ଉଠି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତଳସରା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Accident 5 Injured କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍–କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ଆହତ

ଅପହଞ୍ଚ କୁରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେଇ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ନନ୍ଦ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Young Man Death Accident ବାଲିଘାଟରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ