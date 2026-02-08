ଜୟପୁର:ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଯେପରି ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରବେଶ ନକରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ତଥା ତଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଅବା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନଗର ନିଗମ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧପୁରର ପ୍ରତାପନଗର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମାଣ୍ଡୋର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜୈସଲମେରର ଜବାହାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।ଜୈସଲମେର ପିଏମଓ ଡାକ୍ତର ରବିନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଖଲା କହିଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି
ଏହି କ୍ରମରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଧପୁରର ପ୍ରତାପନଗର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଧପୁର ଓ ଜୈସଲମେରର ୩ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଧପୁରର ପ୍ରତାପନଗର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନରେଶ ଚୌହାନ ଓ ମାଣ୍ଡୋର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିର୍ମଳା ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୈସଲମେରର ଜବାହାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସର୍ଦ୍ଦାରରାମ ପନୱାରଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟସଲମେର ପିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କୁକୁରମାନେ ଯେପରି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।
ହସ୍ପିଟାଲ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୀମା କାନ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ପିଏମଓ ତଥା ପୌର ପରିଷଦ ଦଳ ସହିତ ଯେଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରି ବାହାର କରିବେ।