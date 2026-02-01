ମୁମ୍ବାଇ: ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚ ଚୌକି ଯେତିକି ଚମକଦାର ମନେହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏନସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମତା ଆସନ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏକ ପୁରୁଣା ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି। ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି)ର ଚାର୍ଜସିଟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିବା ସହିତ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ତାଙ୍କୁ ଓ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇର ମାମଲା ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ଷମତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ସମବାୟ ଚିନିକଳ ଓ ଟଙ୍କାର ଏକ ମାୟାଜାଲର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡି ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେହି କାରବାରର ମୂଳ ମାମଲା ଯାହା ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲା। କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି ଓ ମେଣ୍ଟ ବି ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୩୧ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମବାୟ ଚିନି ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଋଣ ଆଦାୟ ନାମରେ, ଏହି ମିଲ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅନେକ ମିଲ୍ ରାଜନେତା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ମାମଲାର ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
ମାମଲାରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ନାମ କିପରି ଉଠିଲା?
ଇଡି ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଜରଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚିନି ସମବାୟ ମିଲ୍ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାରରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଇଡି କହିଛି, ଜରଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚିନି କଳ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଅଂଶ ଜୟ ଆଗ୍ରୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଏହି ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ଜରଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚିନିକଳ ଚୁକ୍ତି କ’ଣ ଥିଲା?
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦ ମସିହାରେ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମିଲ୍କୁ ₹୬୫.୭ କୋଟିରେ ନିଲାମ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୁରୁ କମୋଡିଟି ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନି କିଣିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୧୨ ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ନୂତନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନିକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Encounter At Barbil ବଡ଼ବିଲରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିପୁ କୁମାର ଗୁରୁତର
ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ କ୍ଲିନଚିଟ୍ ପରେ ଇଡି କାହିଁକି ଜିଦ୍ ଧରିଛି?
ଇଡି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାର ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଆୟକର ବିଭାଗ ବେନାମି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲା। ପରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି, ଜରଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚିନିକଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମିଲ୍ ଓ ଘରୋଇ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଓ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହା ମାମଲାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Khamenei reappears ଗୁଜବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ: ଖୁମିନିଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଅଲୀ ଖେମିନି, ଇରାନରେ ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ପାଳନ ଘୋଷଣା
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଞ୍ଜଳି ଦମାନିଆ ଆୟକର ବିଭାଗଠାରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେନାମୀ ଆଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିବା ପରେ, ପାୱାର ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପୁନଃବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସରକାର ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ବି ଛକାପଞ୍ଝା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରହସ୍ୟ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଚୌକି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚାବି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।