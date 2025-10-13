ଦେବଗଡ଼: ବାରକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅକ୍ଷରଶିଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତବନପାଳଙ୍କ ଘରୁ ହରିଣ ଛାଲ ଓ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନପାଳ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୭ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ l
ବାରକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅକ୍ଷରଶିଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତବନପାଳଙ୍କ ଘରୁ ହରିଣ ଛାଲ ଓ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନପାଳ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୭ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ l
ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।