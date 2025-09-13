କୋରାପୁଟ: ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁଅ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ପି.ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆଖି ଦାନ କଲେ ପରିବାର। ଲୋକନାଥ ଆଜି ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଲଭି ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଷ୍ଟି ଦାନ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଜୟ ବାଲା କହିଛନ୍ତି।
ନେତ୍ର ଦାନ ମହା ପୂଣ୍ୟ। ଏହି ମହାନ କାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ମହାନ କାମ ତାଙ୍କୁ ଅମର ରଖିଥାଏ।
ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିତ ରହିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତେଣୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏପରି ଏକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ। କୋରାପୁଟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଯୋଡିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବାଲା ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଥିଲା। ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପାନ ଦୋକାନୀ ପି ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
Koraput