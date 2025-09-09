ଜଗତସିଂହପୁର: ପୁଲିସ ହାତରେ ପୁଣି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ବାପ-ପୁଅ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଇଟାପଡ଼ାର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି(୫୮) ଓ ପୁଅ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତି ଓରଫ୍ ପପୁ(୨୮)। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୪୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ବାପ-ପୁଅ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପପୁ ନାଁରେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରହିଥିବା ଏସଡିପିଓ ଆଜିଙ୍କ୍ୟା ମାଣେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
