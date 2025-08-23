ରାୟଗଡ଼ା: ଏକ ଚୋରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସଡିଜେଏମ ବର୍ଷା ଦାସ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରଫୁଲ ଶେଖ, ମହମ୍ମଦ ରୋଜି ଶେଖ, ମହମ୍ମଦ ଆଲମିନ, ଶେଖ ବାବୁ ଓ ସମୀର ଶେଷ।
ମାମଲାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ରାୟଗଡ଼ା ଗୌତମନଗର ନିବାସୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଭାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୁନା ଚେନ, ସୁନା ମୁଦି, ରୁପା ପ୍ଲେଟ ସହ ନଗଦ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ରାୟଗଡା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରଫୁଲ ଶେଖ, ମହମ୍ମଦ ରୋଜି ଶେଖ, ମହମ୍ମଦ ଆଲମିନ, ଶେଖ ବାବୁ ଓ ସମୀର ଶେଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ୫ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜରିମାନା ଅନାଦେୟରେ ଆଉ ୬ ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସଡିଜେଏମ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଖାଡଙ୍ଗା।
