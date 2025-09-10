ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୬ତମ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏହିପରି ମୋଟ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛିl
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ (ବିଡିପିଏ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ‘ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ’ (ନିୟୁ ସିଟି) ଯୋଜନାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଠପାଟଣା, ମଳିପଡ଼ା ଓ ଦାଶପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଯୋଜନା ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬′ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବହୁ-ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ତିଆରି ହେବ। ‘ନୂଆ ସହର’ (ନିୟୁ ସିଟି) ଏକ ପରିବହନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା, ଯାହା ସହଜ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, କମ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ସୁଗମ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସହର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ତିଆରି ହେବ, (ଏମଆଇସିଲ )ଯେପରିକି ବୈଠକ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ନୂଆ ଆଇଡିଆ-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଡାଟା ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଓ ସମୁଦାୟରେ ମିଳାମିଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଗେଟୱେ ପ୍ଲାଜା ଓ ଅନେକ ଖୋଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବg ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହେଉଅଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଅନାଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ନିୟମାବଳୀ,୨୦୨୨ କୁ ବାତିଲ୍ କରି, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗ ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି।
CM Mohan Charan Majhi