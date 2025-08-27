ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଜାରରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ‘ଗଣେଶତ୍ସୋବ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି। ଦେବଗଡ଼, ତାଳଚେର ଓ ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ୧୦ ଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ହିନ୍ଦୁ ମାସ ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛ। ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କି ମୁମ୍ବାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଗଣପତି ସ୍ଥାପନ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ (ବୁଧବାର) କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥର ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଗଣେଶଙ୍କ ଗଣପତି ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ
-ଅମୃତ: ସକାଳ ୭:୩୩ ରୁ ୯:୦୯ ମଧ୍ୟରେ
-ଶୁଭ: ସକାଳ ୧୦:୪୬ ରୁ ୧୨:୨୨ ମଧ୍ୟରେ
-ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ: ୦୬:୪୮ରୁ ୭:୫୫ ମଧ୍ୟରେ
-ରାହୁ କାଳ: ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୨୨ ରୁ ୦୧:୫୯ ମଧ୍ୟରେ (ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ)
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଯୋଗ ହେବ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏଥର ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ରବି ଯୋଗ, ପ୍ରିତି ଯୋଗ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Ganesh Puja
- Aug 27, 2025 05:31 IST
ସମାଜରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଗଣେଶ ପୂଜା
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି, ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ପର୍ବ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ।