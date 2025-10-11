ବିଶ୍ରା: ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସାରାଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର ବାବୁଡେରା ଠାରେ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଲସ୍କରଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଭୋର୍ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସିଆରପିଏଫ୍ ୬୦ ବାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅମ୍ବୁଜ ମୁଥାଲ ଏହି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଲସ୍କର ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେ.କେ. ମିଶ୍ର, ଏଏସଆଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଗରାଇ ଏବଂ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଲସ୍କର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସିଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ଲସ୍କରଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
