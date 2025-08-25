ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏକ ଛଅ ଦିନିଆ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ ତାଲିମ ଶିବିର ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂରଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ତାଲିମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ମେଡିକାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ପରିଚାଳକମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର(ଡ.) ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେଖା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।"
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ, ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡ. ଦିଲୀପ କୁମାର ପରିଡା, ଡିଡିଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଭିଜିତ ସରକାର, ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଡ. ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିମଦାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ତାଲିମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମଡ୍ୟୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନୀତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ, ଟ୍ରାଇଜିଂ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଯତ୍ନ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି କରିବା, ସେବାର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଫେରିବା। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ଓଡ୍ରାଫ) ବେସ୍ ର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟାପକ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଚତୁର୍ଥ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
