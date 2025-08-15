ଛତ୍ରପୁର: ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ବାଲିସାହିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାରେଲ ଫାଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି।
ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ବାଲିସାହିର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାରେଲ ଫାଟିବାରୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟାରେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ରଖି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି।
