ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (SCSTRITI), ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୭ ରୁ ୨୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ କଳାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ୧୫ ଦିନିଆ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଆଦିବାସୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ୧୫ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଡତାଲ୍ ଚିତ୍ରକଳା, ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ବାଉଁଶ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା (ITDA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ ଗୁଣୁପୁର, ଇଡତାଲ୍ ଏବଂ ସଉରା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ କଳା କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଇ.ଟି.ଡ଼ି.ଏ, କପ୍ତିପଦା, ଉଦଳା ପକ୍ଷରୁ ମାହାଲି ଜନଜାତିର ବାଉଁଶ କାରିଗରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଦିବାସୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ କଳାବସ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ
ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ SCSTRTI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ସବର କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ କଳାବସ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ କଳା ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।