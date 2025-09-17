ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ପେସାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ହାତରେ ମହେଶ ବିହାରୀ। କମିସନରେଟ ପୁଲିସ ହାତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୁଲିସ୍ I ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ପିସ୍ତଲ ଓ ୩୧ଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି I
ସ୍ପେସାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ହାତରେ ମହେଶ ବିହାରୀ। କମିସନରେଟ ପୁଲିସ ହାତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୁଲିସ୍ I ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ପିସ୍ତଲ ଓ ୩୧ଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି I ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଅପରାଧୀ ମହେଶ ବିହାରୀର ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେI ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲା ସେI ପୂଜା ବଜାରରେ ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ବନ୍ଧୁକI
