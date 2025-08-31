ନୂଆପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମେନପୁର ଥାନା କୁଲହାଡ଼ିଘାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ l ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସିଆରପିଏଫ ୬୫ ବାଟାଲିୟନ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ ଅପରେସନ ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ କୁଲହାଡ଼ିଘାଟ ଓ ବିନ୍ଦ୍ରାନବାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚିଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେl
