ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଜବାବ୍ ଦେଇଛଡ଼୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର୍ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିବିଟି କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କିଛି କହିବାକୁ। ଚାଷୀ ବି ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଅବାସ୍ତବ କଥା କେବେ ବାସ୍ତବ ହୁଏନି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ଯଦି ସାର ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହାଲେ କାହିଁକି ଦିନ ଦିନ ଚାଷୀ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଚାଷୀକୁ କାହିଁକି ସାର ମିଳୁନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ରାଜ୍ଯପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବୁ।