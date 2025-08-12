ବସ୍ତା୨: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିଂଲା ଥାନା ଗୁହାଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳକ ଛାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା(୧୩) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୁଅକୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସନ୍ତୋଷ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିରହିିଥିଲା।

ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନଖେଳିବାକୁ ବାପା ମା ସନ୍ତୋଷକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଘରର ବାଥ୍ ରୁମ୍ ରେ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ସନ୍ତୋଷର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ବାଥ୍ ରୁମ୍ ରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସିଂଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

