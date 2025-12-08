ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଯୋରନ୍ଦା ବନପାଳଙ୍କ ଅଧୀନ କାଲୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ୩ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହାତୀ ଫସିରହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରୁପାବଳିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ଆଜି ଭୋର୍ ୩ ଟା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଅପରପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ମାର୍ଥାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ ହୋଇଯିବାରୁ ଦଳର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହାତୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀ ଯାଇନପାରି ନଦୀର ମାର୍ଥାପୁର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫସି ରହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋରନ୍ଦା ବନପାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି।
ହାତୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ
ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବକ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବନବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
