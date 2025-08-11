ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ତହସିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ସୀମା ନଗରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଣେଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅ ବି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ସୀମା ନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ରହୁଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ(୩୪)।
