ରାୟଗଡା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଦଳI ଥାନା ସରଧାପୁର ପଂଚାୟତ ଶୁଣ୍ଢୀପଦର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛିI ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛିI ମୃତକ ହେଲେ ଚିଚି ରାମ ବାଗ(୮୧) I
ଆମ୍ବଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି
ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମ୍ବଦଳା ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି I ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିବାବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ I ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି I ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛ I କିଛି ମାସ ହେଲା ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି I
