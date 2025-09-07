ରାଉରକେଲା: ଆଜି ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀର ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ନକ୍ସଲ ଅମିତ ହାଂସଦା ଓରଫ ଆପ୍ତନ ନିହତ ହୋଇଛି। ଅମିତ ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅମିତ ହାଂସଦା ଅନେକ ନକ୍ସଲ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟାଇ ପୋଲିସର ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆପ୍ତନର ହତ୍ୟାକୁ ନିଜର ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।
ଗୋଇଲକେରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରେଲାପାରାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଚୈବସା ଏସପି ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରେଲାପାରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ନକ୍ସଲ ଅମିତ ହାଂସଦା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇବାସା ଜିଲ୍ଲାର ପପି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଅରୁଣ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ଏସଏଲଆର, କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।