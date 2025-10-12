ବିଶ୍ରା(ଦେବ କୁମାର ଦେ): ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଥରେ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର "ପ୍ରତିଶୋଧ ସପ୍ତାହ" (ପ୍ରତିଶୋଧ ସପ୍ତାହ) ଚାଲୁ ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଝରାଇକେଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲବୋଙ୍ଗା ଗାଁରେ ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ପ୍ରାୟ ୨୦ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଟାୱାର ତଳେ ଥିବା ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଉପକରଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନକ୍ସଲମାନେ ଟାୱାର ଜାଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।
