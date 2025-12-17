ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି। ଗତ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କା ନାବାଳିକାକୁ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତା’ର ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା କଜିନ୍ ମାତୃଳ ଦାଦା ଦିଲ୍ଲୀପ ହେମ୍ବ୍ରମ (୨୪) ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ନାବାଳିକା ଭୟରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଣମାନି ବାସ୍କେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନାବାଳିକାର ମା’ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉଭୟ ମିଶି କଷ୍ଟକରି ଝିଅକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକାର ମା’ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୨୮ରେ ବରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ୨୫୭/୨୦୨୫। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୬୫(୨)/୬୪(୨)(ଏଫ୍) ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୬ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏ.ପି. ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ସହ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକାକୁ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ବାରିପଦାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜୈବିକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାବାଳିକାର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ କଜିନ୍ ମାତୃଳ ଦାଦା ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି।