ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଆଉ ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ମନ ଇଛା ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛାଇ ପାରିବେନି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା। ଏନେଇ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସହ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛାଇବାର ଥିଲେ ୱାଟର୍ ବଡି କ୍ରସିଂ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅନୁମତି।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜମି ସମେତ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ପାଇପଲାଇନ କରିଡର ପାଇଁ ଆରଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗଠାରୁ ରାଇଟ ଅଫ୍ ୱେ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଜତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଜମି ସମେତ ଜଳାଶୟ ସହିତ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆରଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆବେଦକ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ଶିଳ୍ପ, ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ରସିଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଜମିର ଶେଷ ଭାଗରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧ ସେକ୍ସନର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ/ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁମତି ପାଇଁ ସମୟସୀମା ୪୫ ଦିନ ରହିଛି।
କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ନାଳ/ନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଗଭୀରତା ଖୋଲି ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଭୀରତା ଅନୁସାରେ ପାଇପ ବିଛାଇବେ।